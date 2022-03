Serchhip District-ah hri kai 24 hmuh chhuah belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 24 hmuhchhuah belh leh an ni a, CMO Office aṭanga report dawn danin, heng zinga 9-te hi Serchhip khawpui aṭanga hmuhchhuah an ni a, heng bakah hian Thentlangah 7, Thenzawlah 4, Khawbel, Chhiahtlang, Khawlailung leh Mualchengahte pakhat ṭheuh hmuhchhuah belh leh an ni a, hengte nen hian District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 12,762 an tling tawh a, hetihlai hian nimin khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 42 chhuahtir an ni a, heti hian District-a hri kai hmuh chhuah zinga enkawl dam tawh zat chu mi 12,477 an tling ta a, enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 97.77% a ni a, hri vei enkawl lai mi 255 an la awm a, hri kai boral hi mi 30 an awm tawh a ni.

