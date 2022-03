Ni 20 chhung Hmar Veng kawng block dawn

Vanlalnghenga, Addl. SP, Serchhip District chuan NH-54 aṭanga Serchhip Hmar veng panna kawngah hnathawh a nih dawn avangin ni 20 chhung atan Road Block puan a nih thu thupek tichhuakin a tarlang.

Thupekah chuan Masihi Sangati Hall bul NH-54 aṭanga Hmar Veng pannaah kawngpui tlahniam vênna tur lungrem hna thawh a ni dawn a, mipui he lai hmun ke-a kal te leh lirthei hmanga kal ṭhinte him zawk nan leh hna chak taka thawh a nih theih nan MV Act 1988(Act of 1988) Section 115 na leh Govt’ of Mizoram Notification No. B.12021/10/2004- TRP dt 01.06.2020-in thuneihna a pêk angin ni 20 chhung, ni 9.3.2022-28.3.2022 chhung “Road Block” atan a puang.

Like this: Like Loading...