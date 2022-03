Pawl 6 – 8 zirlaiah ‘Zonun’ zirtirna telh dawn; Pawl 10 – 12-ah Science leh Mathematics Mizo ṭawnga hriatfiah awlsam turin ruahmanna siam a ni

Education Minister Lalchhandama Ralte chuan ṭhangtharteah Mizo Nationalism tuh a nih theih nan pawl 6 aṭanga pawl 8 zirlaiah ‘Zonun’ tih zirtirna telh a nih bakah academic session tharah pawl 10 aṭanga pawl 12-ah Science leh Mathematics bik chu Mizo ṭawnga hriatfiah awlsam turin ruahmanna siam a ni a ti.

Nimina MNF Party inkhawm Mizo Hnam Run-a neihah he thu hi sawiin, Lalchhandama Ralte chuan SEDP hnuaia hmalakna tur hrang hrang an duan zingah zirna bakah hian culture, sakhua leh hnam ṭawng humhalh tum a nih angin Session hnuhnung berah khan Mizo ṭawng buaipuitu tur ‘Mizo Language Development Board Bill, 2022’ lungrual takin an pass tawh tih a sawi a, hei hian Zohnahthlak ṭawng hrang hrang hmangte a phuarkhawm ṭha ang a, Mizo hnam tan thil hlu leh chhinchhiah tlak tak a nih tur thu a sawi.

School Education Minister chuan Pathian Hla “Aw nang kan Lal kan Pathian” tih hla chu Mizo hnam thinlunga a reh theih lohna turin sawrkar sikul leh private sikulah saktir an tum thu a sawi bawk.

Lalchhandama Ralte chuan SEDP bu-a an ziah angin Higher Secondary Principal leh Headmaster nei lo ṭhinte kha mi 500 chuangin promotion an hmu tawh tih a sawi a, sawrkar hmasaah sawrkar sikul a tlahniam hle a, private sikul an bawh nasa a, tun sawrkar kum 3 chhung hian sawrkar sikul khâr ai chuan tihpun belh zawngin hma an lak nasat thu leh, tunah chuan sawrkar sikulah admit sen loh an nei tih a sawi a, mipui tan man tlâwm zawkin free education a buatsaih theih tak avangin mipui thinlung a inthlak ta a, sawrkar sikulah rinna an nghat ta a ni, a ti.

Kum 2023 academic session tharah chuan Primary, Middle leh High School-ah uniform inang vek ha turin ruahmanna siam a ni a, sikul dangah insawn mahse hautak lo zawkin uniform a ngaia rin theih turin ruahmanna siam a ni a ti a. School Upgra-dation chungchangah hri avangin sum dinhmun a chhia a, CM hovin sum dinhmun a ziaawm veleh upgrade turin hma an la mek tih School Education Minister chuan a sawi.

