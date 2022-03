PC Thalaiin dem

PC Ṭhalai chuan thuchhuah siamin, Aizawl Municipal Corporation (AMC) Mayor Lalrinenga Sailoin Aizawl khawpuia bawlhlawh paih man tihpun a nih tur thu a puang chu mipuite thamlohna leh zahlohna lian takah an ngai tih sawiin, Mizorama State leh AMC-a sawrkarna fawng chelh mektu MNF Party chuan mipuite zangkhaina tur lam aia mipuite phurrit belhchhahna tur zawka hmalakna a kalpui reng mai khamawm an ti tawh takzet tih an sawi a,

Bawlhlawh paih man tihsan tuma hmalakna chu a rang thei ang bera sût leh turin an phut tih an sawi.

