Sialsir khua-in National Water Award ‘Best Panchayat Village in NE’ a dawng

Nimin khan 3rd National Water Award 2020 chu Plenary Hall, Vigyan Bhavan, New Delhi-ah sem chhuah niin, Best Panchayat Village in North East Zone-ah Serchhip District aṭangin Sialsir khua chuan lawmman pakhatna an la a, he Award hi Serchhip District Bawrhsap, Nazuk Kumar, IAS leh Sialsir VCP Vanlalrema-ten President of India, Ram Nath Kovind hnen aṭangin an dawng a ni.

National Water award hi tui hna humhalh leh enkawl kawnga thawk ṭha, midangte entawntlaka thawkte hnenah hlan ṭhin a ni a, 3rd National Water Awards-ah hian categories 11 siam niin – Best State-ah Uttar Pradesh thlan niin, Rajasthan chuan pahnihna lawmman dawngin, Tamil Nadu chuan lawmman pathumna an dawng bawk a, Zone hrang hrang ṭhen aṭangin – Best District, Best Village Panchayat leh Best Urban Local Body-te hnenah award hlan an ni a, hei bakah hian Best Media (Print & Electronic), Best School, Best Institution/RWA/Religious organization for Campus usage, Best Industry, Best NGO, Best Water User Association leh Best Industry for CSR Activity-a thlante hnenah award pek an ni a, Award 57 sem chhuah niin, lawmman dawngtute hi trophy, citation leh pawisafai hlan an ni.

Nimina Award semna hmanpuitu, President of India chuan ‘Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain campaign, 2022’ a hawng nghal bawk a, thu a sawinaah President chuan tui hna humhalh kawnga mipuiten kut an thlak a, he lam ngaih pawimawhna thinlung an neih theihna tur atan District thuneitute leh khaw-tlang hotute an pawimawh tih sawiin, India chuan khawvela hridanna pek runpui (vaccination drive) lian ber a kalpui theih angin, khawvela tui humhalh tura inzirtirna (water conservation campaign) lian ber kan kalpui thei a ni a ti a, India ramah tui harsatna a nasa tawh hle tih sawiin, a chhan chu mipui tam vang a ni a, tui thiag hlim kan nei tlem tawh a, kan tui neih dan tur chin hi a chiang leh ruahtuia kan innghah theih dan tur chin hi a chiang tawh lo a, he dinhmun aṭang hian mipuite hian keimahni kan inchhanchhuah theihna tur atana kan inralrin a ṭul tawh a ni a ti.

Nimina Sialsir-in lawmman an dawnnaah hian District Bawrhsap leh Sialsir VCP-te hi Samuel Lallawmzuala, District Coordinator, PHED chuan a ṭawiâwm a ni.

National Water Award hi Jal Shakti Ministry chuan kum 2018 aṭang khan a sem chhuak ṭan a, kum 2019 khan Serchhip district chhunga awm tho, Leng khua chuan he huangah vek hian lawmman pakhatna an lo dawng tawh bawk a ni.

