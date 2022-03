Serchhip District-ah hri kai 92 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 92 hmuhchhuah belh leh an ni a, heng zinga 22-te hi Serchhip khawpui aṭanga hmuhchhuah an ni a, heng bakah hian Then-zawl leh N.Vanlaiphaiah 13 ve ve, Bungtlangah 16, Chhiahtlang leh Hmunzawl-ah 9 ve ve, Buangpuiah 5, Khawlailungah 4 leh Keiṭumah 1 hmuh belh an ni a, hengte nen hian District-a hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu mi 11,953 an tling tawh a, hetihlai hian nimin khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 126 chhuahtir an ni a, heti hian District-a hri kai hmuh chhuah zinga enkawl dam tawh zat chu mi 11,087 niin, enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 92.75% a ni a, hri vei enkawl lai mi 837 an la awm a, Serchhip District-a hri kai boral hi mi 29 an awm tawh a ni.

Hri kai zirlai exam-tir loh tur ti

MBSE chuan hriattirna a lo chhuah tawh angin HSLC leh HSSLC Exam-ination, 2022 (Theory leh Practical) lo awm turah hian zirlai naupang zingah Covid-19 positive an lo awm palh a nih chuan exam-tir loh tur a ni a. Naupang a lo negative leh hnua harsatna a neih lova, exam chhunzawm a duh chuan exam chhunzawm tir theih a ni a, Candidate zinga positive-te chu Controller of Examina-tions, MBSE hnenah Ph. No. 9863722521-ah whatsapp hmangin exam ni apiangin chawhnu dar 2 hmain report ziah tur a ni a, report lohte chu ruahman-na siamsak an ni lo ang.

