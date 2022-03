Serchhip Sports Complex District Sports Committee kutah la hlân lo

Sports minister Robert Romawia Royte chuan Serchhip Sports Complex chhunga Sports Stadium enkawl hna chu Serchhip District Sports Committee kutah hlan a la ni lo tih ZPM MLA Lalduhoma zawhna chhangin a sawi a, “District Committee din dan turah Mizoram State Sports Policy 2020 anga ruahmanna thar siam a la peih loh vang a ni,” a ti.

MNF member Lawmawma Tochhawng zawhna chhangin minister chuan sports hmasawnna atan central sawrkar, ministry hrang hrang aṭanga sum hmuh te hi centralin Mizoram hmuh tura a dah hran bik a ni lova, state hrang hrangten project siama dilna an thehluh aṭanga central sawrkarin pektlaka a ngaihte a pek a ni a, Mizoram sumin a tawrh phah lo tih a sawi a, Central sector scheme za-a za central-in a tumah project cost aṭangin 7% chu state kutah a lut a, Mizoram chhunga contractor te, nitina inhlawhfa ṭhin te leh bungraw chi hrang hrang zuartuten sum an lo hmuh ve ṭhin avangin Mizoram sumin a tawrh phah lo mai ni lovin an hlawkpui em em zawk a ni a ti.

