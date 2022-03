Serchhipah BBBP Art Workshop nei

Nimin khan Serchhip District Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) buatsaihin ni khat awh Art Workshop, DC Conference Hall-ah buatsaih a ni a, Serchhip District bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chuan he workshop hi a hawng.

Nazuk Kumar chuan India ram zau zawk en chuan hmun tam takah hmeichhiate dinhmun a la hniamin, venhimna leh zirtirna ṭha pek thu-ah nasa taka hmasawnna tur a la awm hlawm a, Mizoram erawh chu hmun dangte ngaihtuah chuan kan dinhmun a ṭha hle a, Serchhip district phei chu kan dinhmun a ṭha hle a ni. Amaherawh chu hmasawn kan ngaihna laite pawh tam tak a la awm thova, Property Right lamah te, Legal right chi hrang hrangah hmasawn tulna a la awm a ni, a ti a. Hmeichhiaten hma kan sawm zel theihna hi he programme-in a tum ber a nih angin hmalakna pawh kawng hrang hrangin kalpui zel a ni, a ti a. Art Workshop a hlawhtlin theih nana thawhpuitu Aizawl Art Gallery & School of Fine Art te chungah lawmthu a sawi a, amah ngei pawh Art lamah a tui hle tih sawiin, nimina Workshop-ah pawh hian lem ziakin a tel ve nghe nghe a ni.

He hun kaihruaitu Lalmuansanga Ralte, Addl DC chuan BBBP thiltum tlangpuite sawi hawnna a nei a, Laltanpuia, Chairman, Aizawl Art Gallery & School of Fine Arts pawhin thusawiin, Serchhip district BBBP thuneituten Art Workshop buatsaihna chang an hria leh thawhpuia an sawm chu lawmawm a tih thu a sawi.

Hawnna inkhawm tawi hman zawh hian Workshop hi neih chhunzawm nghal a ni a, Aizawl Art Gallery & School of Fine Arts aṭanga lokal Senior Artists 3 leh junior Artists 12 leh Ser-chhip District bawrhsapten thupui pathum Women Empowerment, Promotion of Education to Girl Child leh Gender Equality tih zinga an duh ber hmangin lem an ziak a, Serchhip khawpui chhunga zirlai naupang leh a duh apiangte tlawh theihin ruahmanna an siam bawk a ni. An lemziakte hi International Women’s Day, 2022 lawmnaah Exhibition neihpui leh tura ruahmanna siam a ni.

