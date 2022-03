Serchhipah ramhmul damdawi chungchang inzirtirna hun buatsaih

Nimin khan Mizoram State Medicinal Plant Board (SMPB) leh Ramlai Society for Traditional Medicine (RASTRAM) ṭangkawp chuan Serchhip Press Club-ah ramhmul damdawi hrang hrang leh a ṭangkainate inzirtirna ‘Awareness Campaign on Medicinal Plant’ an buatsaih a, Serchhip District chhung khaw hrang hrang aṭangin helama tui mite an kal khawm a ni.

He hun hi Laldinpuia, Vice President (Marketing) RASTRAM chuan a kaihruai a, zirtirna petu Dr. T.Lalliankimi, Programme Officer, SMPB chuan SMPB hnuaiah District 5-ah ramhmul damdawi an chintir tawh tih a sawiin, chu’ng zingah chuan Serchhip leh Lungleiah an insawrbing bik tih a sawi a, an hnuaiah society 17 an in-register tih a sawi bawk.

Ramhmul damdawia sumdawnna chu a ṭhang chak hle a, a bikin Covid-19 hri a lên hnuah a ṭhang chak zual a, kum 2050-ah chuan ramhmul damdawia sumdawnnaa sum che vel hi US Dollar trillion 5 tling tura chhut a ni a ti a, hetihlai hian tualṭo ramhmul damdawite chu lâk nasat lutuk a nih avangin ramhmul damdawite a kiam chak hle a, tunah hian a chinpun kawngah hmalak nasat a ṭul tawh hle tih a sawi a, hei hi sawrkar laipui pawhin a ngai pawimawh a, a hmaa state sawrkar nen 90:10-a hmalakna a kalpui ṭhin pawh sawrkar laipuiin a pumpuiin a tum tawh dawn tih a sawi bawk.

Dr. T.Lalliankimi chuan ramhmul damdawi ṭhatna hrang hrang sawiin, hmuh a awlsam a, damdawi tlang-lawn aiin a man a tlâwm a, ramhmul damdawi pakhat hmangin natna hrang hrang a enkawl theih tih a sawi a, ramhmul damdawi chuan side effect a nei lo tluk a ni a ti a, natna benvawn atan hman a him bik tih a sawi bawk. Hei bakah hian ramhmul damdawi ṭhenkhat leh a hmannate sawiin, National Medicinal Plant Board-in Covid-19 damdawi enkawlna atana a ṭha tih a finfiah tawh ramhmul damdawi hrang hrangte a tarlang bawk. Hei bakah hian Dr. T.Lalliankimi chuan SMPB kalphung tlangpui leh a hnathawh ṭhinte a sawi bawk a ni.

He hunah hian Serchhip khawpui chhung bakah District chhung khaw dang – Vanchengte, Hriangtlang, Chekawn, Hmunṭha leh Khawlailung aṭangin ramhmul damdawi lam tuipuitu kuthnathawktute an kalkhawm a, zawhna leh chhânna hun an hmang nghal bawk a ni.

