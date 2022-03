Siaha District loneituten Serchhip tlawh

Agricultural Technology Management Agency (ATMA) Siaha District bultumin, Siaha District-a loneitu thlan chhuahte chuan Exposure Visit leh Training neiin Serchhip District-a Agriculture Department hmalaknate an rawn tlawh.

Nimin khan Tlangti-mawia, DAO chuan Siaha loneitute hi lo dawngsawnin, Serchhipa an hmalakna hrang hrang leh an hmalak tawhnate powerpoint presentation nen a lo hrilhfiah a, Agriculture Complex chhunga hmalakna hrang hrang Ranchaw herna hmun te, Vawk Farm te, Behliang Dal herna te, Antam leh chhawhchhi herna hmun te tlawhpuiin Practical-a inzirtirna hun a nei pui bawk a, hei bakah hian Chhiahtlanga Lian-hnuna Panhnah hmunah panhnah chin dan leh, Zo pan aṭanga Phai pan-a a lo chhuah theihdante panhnah huan neitu chuan a lo zirtir a, hemi hnu hian Chamdur leh Zawlpui phaia Wheat leh Dal leh thlai dang chinna hmunte tlawhpui an ni.

Like this: Like Loading...