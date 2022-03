Thlai chi leh bungraw hrang hrang sem

Nimin khan Thingsulthliah RD Block huam chhunga Mission Foundation Movement (MFM) hnuaia Organic Farming thlangtute hnenah thlai chi leh bungraw hrang hrang P&E Minister R.Lalzirliana’n a sem.

Lalzirliana chuan he project buaipuitu MFM Director R.Vanlalzauva leh a thawhpuite inpekna chu chhuanawm a tih thu sawiin, ram vei mi tak, hmasawnna lamtluang zawh tura hma-thlir ṭha tak nei mi Zoramin a nei chu lawmawm a tih thu sawiin, Zoram mipuite tana malsawmna ni zel turin a chah bawk.

MFM hnuaia project kalpui mek hi Central Sector scheme niin, Central sum hmanga kalpui a ni a, he Project hi RD Block 2 – Thingsulthliah RD Blockah leh Reiek RD Blockahte kalpui mek a ni a, Thingsulthliah RD Block huamchhungah hian khaw hrang hrang 7 aṭangin mi 75 thlan chhuah an ni a, heng beneficiary-te hi MzSRLM hnuaia Self Help Group tiṭhate aṭanga thlan chhuah niin, a thawh khatnaah hian thlai hrang hrang – Sweet corn, Be, Vaimin leh Bawrhsaiabe chi-te bakah bungraw hrang hrang – bawngtuthlawh, suahdur, tui pipe, chem leh pawisa fai ₹3,000/- ṭheuh pek an ni.

