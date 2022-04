Serchhip District Hospital sak nan P&ED-in phal takin ram a pe dawn:P&ED Minister

Nimin khan R.Lalzirliana, Minister, P&E, Art & Culture, etc., chuan Serchhip leh Chhiahtlang inkar Bukpuia P&E Department ram Serchhip District Hospital thar sak nana thli thlai mek a tlawh a, mipuiten an mamawh em em district hospital thar sak nan hian P&E Department chuan phal takin ram an pe dawn a ni a ti.

Minister chuan P&E Department chuan helai hmun hi hun rei tak a lo enkawl tawh a, nimahsela khum 100 awmna tur Hosital atana dilnate kan lo dawng a, mipui aiawh pawl hrang hrang intel khawm NGO coordination-te leh Serchhip Ṭhalai Pawlte pawhin an duhnate an rawn sawi bawk a, Serchhip mipuiten rilru zau leh hmathlir thui tak nei chunga helaia damdawiin sak an duh hi fakawm ka ti hle a ni. Tin, mi ṭhenkhat mahni ram enkawl mekte hmasawnna hnathawh nana hman remti lote pawh awm ve theih a ni a, keini erawh chuan he hmasawnna thar lo awm tur atan hian kan inhawng hle a ni, a ti.

Minister chuan hmunhma inhlan chhawn nan hian Cabinet pawmpuina a ngai a, Cabinet Agenda-ah kan lo dah ang a, Cabinet pawhin a pawmpui ngei ka beisei a ni, a ti a, P&E department chuan phal takin helai hmun hi damdawiin atan hian kan pe dawn a ni, a ti a. Serchhip District-in District Hospital thar a neih theih nana theihtawp chhuahtu Dr. Renu Sharma, IAS, Chief Secretary hmalakna leh inpekna fakawm a tih thu sawiin, ani hmalakna zar hi kawng dangah pawh kan la zo zel dawn niin a lang a, a lawmawm hle a ni, a ti bawk.

Er.Lalrinawma, Dy. Speaker pawhin thusawiin, khum za awmna tur District Hospital thar, hmun rem ṭha leh zau nuam taka kan sak theih nana P&E department-ten hmun min pe thei tur hi kan lawm hle a, lawmthu ka sawi a ni, a ti.

He hunah hian Serchhip NGO Coordination Chairman R.Kawlṭhuama pawhin thusawiin, P& E department-in an rama District Hospital sak an phalsak chu lawmawm a tih thu leh a tir aṭanga theihtawp chhuahpui ṭhintu Er. Lalrinawma, Dy. Speaker leh Tuikum bialtu MLA chungah lawmthu a sawi bawk.

Minister hi Er. Lalrinawma, Dy. Speaker leh Tuikum bialtu MLA ni bawk te, H.Lalengmawia, Commissioner & Secretary, P&E leh Lalbiaksanga, CE, P&E-ten an ṭawiawm a, Serchhip District bawrhsap Nazuk Kumar, IAS leh Serchhipa Health Department officer-te, khawtlang hruaitu leh tlawmngai pawl aiawhten an lo dawngsawng a ni.

