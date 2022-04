Zodintluanga’n Group YMA hnenah Ambulance a pe

Nimin khan Group YMA Lungsen hnenah Thorang bialtu MLA Zodintluanga Ralte chuan Ambulance a hlan a, Ambulance hlanna hun hi YMA Hall, Lungsen North Branch-ah neih a ni.

Ambulance hlanna hunah hian a hlantu, bialtu MLA chuan thu sawiin, “Kum li dawn kan sawrkar loh chhung hian bial chhung khua ka kal chhuaka mipui leh mimalah sawrkar aṭanga ṭanpuina a awm lo a, a mangan thlak em em a ni. Health Care ang pawhin kan buai em em a, SEDP an sem thu ka lo hria a, ka lo lawm em em laiin an thlanate leh an pêk danah a pawi ka ti em em a ni. Khaw khatah chuan Vaimim bag khat theuh chhungkaw thumah an pe a, kan va zawt chianga lo pawh an lo nei si lo. Vaimim bag khat chinna ram vat pawh an awm lo a, Vaimim chi an dawng dawn tih pawh an hre lo,” Zodintluanga chuan a ti a, ngaihtuah chiang lo leh mipuite hmangaih lovin an sem tihna a ni a, a pawi ka ti hle a ni,” a ti bawk.

