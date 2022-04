A ṭum 3-na atan Clijster-s’n tennis a chawlhsan leh

Kim Clijsters chuan a ṭum thumna atan Tennis a chawlhsan thu a puang.

Belgian World number one hlui, Clijsters hian kum 2007-a chhungkua an indin ṭantirh khan a ṭum khatna atan Tennis a chawlhsan tawh a, kum 2009-ah rawn kir lehin, kum 2012-ah a ṭum hnihna atana Tennis a chawlhsan hma khan Grand Slam title pathum a la leh hman a, kum 2019-ah Tennis-ah rawn kir leh mahse Covid-19 hri leng a hluar zui tak avangin match 5 chiah a khel hman a, official match a khelh hnuhnun ber chu nikum November thla kha a ni dawn ta a, Indian Wells First round-ah Katerina Siniakova lakah a tlawm a ni.

WTA titles 41 la hmanin, fa a neih hma-in kum 2005 khan US open title leh Grand Slam doubles title pahnih a la hman a, Tennis-a a rawn kir leh hnuah US Open title pahnih leh Australian Open title a la leh a, ṭum hnih World number one ni tawhin, world number one a nih chhung hi chawlhkar 20 a ni.

Clijsters hian social media-ah chhungkaw nun lama a insawr bing theihna atan tennis a chawlhsan thu hi a post a ni.

