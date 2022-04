Agriculture Deptt-in Têl-an thar atangin a hriak her mek

Agriculture Department chuan Serchhip Kikawn-a an Office complex-a Oil Expeller khawl an bun hmangin tunlai hian kuthnathawktuten Têl-an an thar chhuahte chu a hriak hersak mek.

Serchhip khawpui leh a chhehvela kuthnathawk-tuten Tel-an (Anṭam chi) an thar chhuah bakah hian Agriculture Department Mini Oil Expeller aṭang hian chhawhchhi leh Nihawichi aṭangin hriak an her chhuahsak bawk a, Tel-an bikah hian a chi (Anṭam chi) Ṭin 1 ṭangin Têl tak Litre 5 – 5½ vel an herchhuak thei a ni.

Tel-An chingtute hian leilet buh seng zawhah, buhpawl leh buh kungte hâlin Tel-an hi an ching ṭhin a, Têl an herchhuah bakah a fe chu sangha dil neitute leh bawng vulhtute hnenah man man takin an hralh bawk a, Anṭam Chi hi Kg. khat (1) ₹40/-in an hersak ṭhin a ni.

Like this: Like Loading...