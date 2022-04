Tuialhthei phurtu leh IOC la inrem thei loh vangin tuialhthei khuahkhirh zel

Mizoram IOCL Transporter Forum leh IOCL inkara tuialhthei/POL phurh man chungchangah inrema a la awm theih loh avangin ni 1.4.2022 aṭang khan Mizoramah tuialhthei/POL phurh luh a khaihlak zel rih a, hei vag hian POL inren-chemna leh khuahkhirhna chu hman chhunzawm zel rih tur a nih thu Food, Civil Supplies & Consumers Affairs (FCS&CA) Director Ramdinliani chuan thupek a tichhuak.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin two wheeler te chuan vawi khatah litre 5 an dawh thei a, LMV-in litre 10, MMV-in litre 20 leh HMV-in litre 40 zel vawi khatah an la thei dawn a ni.

Mizorama Oil phurtute sawi danin IOCL in tun April ni 1 aṭanga hman tur oil phurhna man a siam chu rate hmasa aia a chhiat vangin Mizorama oil phur lûttuten an pawm theilo a, hetihlai hian hnamdang mimal oil phur ten rate hniam taka an siam pawmin, IOC lamin rate thar hmangin load an lo pe a, Mizoram Oil phurtute chuan hnamdang Oil phur te chu anmahni tlan theih loh laia an lo tlan bik avangin Vairengte-ah an challan-te enfiah sakin, dan mekte pawh an awm nia hriat a ni a, hnamdang Oil phur hi 20 vel an awm nia hriat a ni.

