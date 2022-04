Airport chimah Mizoram sawrkarin chengkhat mah a sen belh dawn lo:J.Lalhmingliana, Principal Consultant

Wg.Cdr. J.Lalhming- liana, Principal Consultant, Civil Aviation Wing chuan tun hnaia Lengpui Airport cheiṭhat hna thawh mek chim chungchang sawiin, “Khami chhiatna avang khan Mizoram sawrkar hian chengkhat pawh a sen belh dawn lo, Political advantage lo lak tumte kan awm kha a zialo ka ti hle a, a contractor-in ama sum sengin a siam leh vek tur thu hi amah aṭang ngeiin lehkha kan dawng nghal a ni. Kum 11 kaltaa sawrkar hmasain DVRO an bun duh loh, an hluihlawn kha Hmunpui tlangah khuan kan sawrkarin a dah fel thlap tawh a ni,” a ti bawk.

He thu hi nimina Mizo Hnam Run Chhung Inkhawm neihah sawiin, J.Lalhmingliana chuan Lengpui Airport chu India hmarchhak khawpui hrang hrangte thlawhna tlawh pawhna nei ṭha ber a nih avang leh a hmang regular ber a nih avangin March ni 24-27 khan Asia khawm-ualpui huap khawmpuiah lawmman a dawng tih a sawi a, “Airline service leh Airport tihchangtlun nan hian kan sawrkar hian hma nasa takin a la a, MBJP-ten Covid vanga tawrhna doletna tur sum chu Lengpui Airport siam nan an hmang te min ti, an hriat loh vang a ni. Lengpui Airport hi ‘North East Special Infrastructure Development Scheme’ (NESIDS) hmanga siam a ni,” a ti a, “Lengpui Airport hi North East-ah chuan a tha pawl tak a ni a, a bik takin kan CM hian a ngai pawimawh em em a, a tirah nitin passenger 300 lut leh chhuak dawlzo turin siam a ni a, tunah hian kan CM ruahhmanna vekin nitin lut leh chhuak hi mi 1600 vel zel an ni a, a aia lian passeneger 2800 vel lut leh chhuak dawlzo turin kan siam mek a ni,” a ti bawk.

