Tuirial-a Nimbu tui sawngbawlna hawng

Tuirial Lemon Processing Unit, Turiala Self Help Group-te ṭangkhawmin an din, Mizoram State Rural Rural Livelihoods Mission (MzSRLM) ṭanpuinaa thar thawh leh chu RD Minister Lalruatkima chuan a hawng a, ‘Zobawm Nimbu Tui’ tih chu a tlangzarh bawk.

RD Minister Lalruat-kima chuan, “Sawrkarin Flagship programme SEDP-ah mi an thiamna mila ang zela an duh Trade thlangin eizawnna ngialnghet zawk an neih theihna turin ruahmanna kalpui a ni. Kuhva ching duh te, Mistiri leh thiamna dang dang nei te chuan an duhthlanna hmangin SEDP an kalpui thei dawn,” a ti a, Minister chuan sawrkar chuan SHG ṭhanlen zel nan leh hma an sawn zel theih nan theihtawp a chhuah mek zel tiin, kum 2019 January aṭanga 2022 January chhung khan Community Investment Fund ringawt pawh cheng nuai 7825.09 VO (Village Organisation) ah pek a nih thu a tarlang a ni.

Like this: Like Loading...