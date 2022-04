Beidawnnain kan society-ah bu a khuar nghet hle tawh:Lalduhoma, MLA

Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan, “Beidawnnain kan Society-ah bu a khuar nghet hle tawh a, hei hi Setana hmanraw lian ber a ni a, Pathiana kan kir leh hun hunah kan ram a siamṭha dawn a ni,” a ti bawk.

Nimin khan Mizoram Upa Pawl (MUP), Serchhip District Hqrs. chuan Serchhip Auditorium-ah Annual Assembly an hmang a, he hunah hi Lalduhoma chuan khuallian niin a hmanpui a, Lalduhoma chuan thusawiin, Pathian thu chuan amah ṭihtute chu dam reina a pe ang a tih angin MUP member ni theia damte chu Pathian awmpuina chang an nih thu a sawi a, “Pathianin thil ṭha tam tak min tiam laiin a ânchhia zawk zel kan la dawn avang hian, inenfiah kan ngai a ni,” a ti a, heng hun kan tawn mek aṭanga tal chhuak turin beiseina a pawimawh thu leh, Pathian hnena kir leh chu a hnuk a ni tiin a sawi.

Mizoram chu leilung hausakna nasa tak nei kan ni chungin vawiin thlengin heng hausaknate hi hai chhuah a la ni lo a, Pathian Manifesto nena ram kan kaihhruai hunah kan leilung hausaknate hi haichhuah a nih a rinawm tiin a sawi bawk.

He hun hi Serchhip District Hqrs. MUP president CL Ramngaia chuan a kaihruai a, Area tin aṭang bakah District MUP Finance leh Secretary report-te ngaihthlak a ni bawk.

MUP Office cheiṭhatna tura in MLA Fund an dil chungchangah Bialtu MLA chuan tihhlawhtlinsak a tum thu a sawi a ni.

Serchhip District Hqrs. MUP hi kum 1975 khan Unit anga ding ṭanin hemi hnu kum 1985-ah Serchhip Area tia thlak a ni leh a, Serchhip Area-ah hian Chhiahtlang, Keiṭum, Bungtlang leh Thenzawl te an tel a, kum 2004 kha Sub-Hqrs. ah puan a ni leh a, MUP General Assembly kum 2019 a neihin Sub Hqrs. te chu District Hqrs. tih ni tawh nise a tih angin District Hqrs. Serchhip tih alo ni ta a ni. Serchhip District chhungah hian MUP Area 11 leh branch 71 a awm mek a, member mipa 3132 leh hmeichhia 3618 an vaiin mi 6750 an awm mek a ni.

