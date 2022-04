Super Specialty Cancer and Research Centre din tur atan CM hovin thukhawm

Chief Minister Zoramthanga hovin nimin khan CM Cabinet Meeting room-ah Zemabawka Super Specialty Cancer and Research Centre din tur chungchanga ngaihtuah tur pawimawhte ngaihtuaha sawiho a ni, Health & Family Welfare Minister Dr. R.Lalthangliana leh Health & Family Welfare Development Board Vice-Chairman Dr. ZR Thiamsanga-te an tel a ni.

Chief Minister chuan India state zinga cancer vei tam ber nihna kan chang chu thil pawi tak, thlak danglam thuai ngai a nih thu a sawi a, Cancer laka fihlim theih nan inzirtirna leh thil dang danga hmalak rualin damlo enkawlna ṭha mahni kawtkaia pan mai tur kan din thuai hi a pawimawh tak zet a ni, a ti a. Super Specialty hospital chu kan mamawh hmasak berte zinga mi a nih avangin a ṭul angte bawhzui zel a, a sak hna ṭan thuai turin meeting-a telte chu a chah a ni.

Health Minister chuan Mizoram mipui mamawh em em hun engemawchen ruahmanna lo awm tawh chu tun ṭuma Chief Minister ṭhahnemngaihna leh hmalakna zara hlawhtlinpui a ni dawn ta chu lawmawm tiin, a sak hna ṭan thuai tura bawhzui ngaite bawhzui a nih tur thu a sawi.

JICA lam mithiamte hian ruahmanna siam tawhte chu zirchiangin, siam danglam theih lai niawma an hriatte enho nghal a ni a, damlo tana hmun him leh muanawm a nih chu an ngaih pawimawh thu leh, human resource development an ngaih pawimawh thu an sawi a. He project hnuaiah hian building sak ngawr ngawr bakah “soft component” an tih – training pek te, inhrilhhriatna te, mipuia cancer screening neih leh zirchianna neih chu pawimawh an ti a. Mizoram cancer case dinhmun enin he “soft component” hi ngaih pawimawh tel ngai nia an hriat thu an sawi a. JICA sum bultuma Super Specialty Cancer and Research Centre dinna tur hian sawrkar laipuia ministry hrang hrang tun dinhmunah hian a paltlang tawh a ni.

Meetingah hian JICA HQ, Tokyo aṭangin Kota Wakabayashi, Assistant Director, Division 1, South Asia Department leh Shinichiro Kato, Deputy Assistant Director, Division 1, South Asia Department, bakah Shusaku Takada, Representative, JICA India, New Delhi-te an lo kal a. R.Lalram-nghaka, Secretary, H&FW, Vanlal Chhuanga, Principal Secretary, Finance, Lalmalsawma Pachuau, Secretary, Planning & Programme Implementation leh Finance, Planning & Health department hotu dangte an tel bawk a ni.

