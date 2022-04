Budget-a nikum aia kumina sawrkar hnathawk hlawh tur a tlem zawk tlat hi thil mak tak a ni:Lalrindika Ralte, MLA

Congress MLA Lalrindika Ralte chuan Mizoram sawrkar budget (2022-2023)-ah MNF sawrkar chuan sawrkar hnathawkte hlawh (salaries) tur nasa taka titlêmin, sawrkar chu inrelbawlna senso (revenue expenditure) atana sum hmang tlêm tur angin a inlantir a, sawrkar hnathawkte hlawh tur kher hi chu kumtin tlêm tala pung tura ngaih a nih laia a tlem zawk tlat hi thil mak tak a ni.

Mizoram Pradesh Congress Committee hruaitute chuan nimin khan Aizawl Press Club-ah MLA Lalrin-dika Ralte-ho hian thuthar thehdarhtute an kawm a, hetah hian Lalrindika Ralte chuan sawrkar hnathawk mimal kumtin hlawh pung (increment) leh Central Pay Scale mila thla 6 dana Dearness Allowance pungte vang ringawt pawhin a hma kum ai chuan sawrkar hnathawk hlawh atana senso hi a pung ngei tur a ni a ti a, kumin Budget Estimate-a Demands/Department 29-te hlawh atana dah chu kum hmasa Budget Estimate aiin cheng nuai 17,689 zetin a tlêm zawk a ni a ti.

Lalrindika chuan sawr-kar sum hmanna tura ruahman, Budget reng reng chu chhût chhinna a nih avangin ennawn a nih leh ṭhin thu leh, a danglamna awmte chu Supplementary Demands-ah siamrem hnuah, Assembly House-a pass ṭhin a ni a, amah-erawhchu, sawrkar hna-thawk hlawh tur kher kher chu sawrkar hnathawk awm zat hriat sa vek a nih avangin dik zawka chhût chhin theih a ni a ti a. Chhût dik thlap theih ni lo mahse, a hma kum aia tam ngei ngei tura ngaih a nih laiin, a hma kuma sum dah pawh pha lo a, heti em ema hlawh tur chhût tlem a ni hi “Budget Ṭha” ang a lantir tumna leh mipui bum tumna dik takah MPCC chuan an ngai tih a sawi a, hemi chungchang hi sawifiah ngei turin Chief Minister, Finance Minister ni bawk Zoramthanga an phût tlat tih a sawi bawk.

Like this: Like Loading...