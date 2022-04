‘Meet the champion’-ah Remsiami

Sawrkar laipui hnuaia Ministry of Education leh Ministry of Youth Affairs & Sports-te bultumin nimin khan Kolasib-ah Mizo Olympian Lalremsiami chu ‘Meet The Champion’ pualin hun hmanpui a ni.

‘Meet The Champion’ puala hun hmanna ah hian Lalremsiami hian zirlai nau-pangte nen inbiangbiakna a nei a, naupang infiamnaah a telpui bawk a ni.

Samakra Shiksha Dy. DPC R.Lalramhlunachuan Prime Minister Narendra Modi duhdan angin sawrkar laipuia Ministry of Education leh Ministry of Youth Affairs & Sports-te chuan ‘Meet The Champion’ programme hi State hrang hrangah a buatsaih a ni, a ti a, nimina hun hmannaah hian Kolasib khaw chhunga sawrkar Primary School, Middle School, High School leh sawrkar enkawl Higher Secondary School hrang hrang 29 aṭangin zirlai 300 leh zirtirtute an tel a ni.

He hunah hian Lalrem-siami chuan thu sawiin, kawng hrang hranga hlawh-tlinna nei turin tih tak takna, tumruhna leh chhelna a pawimawh a ti a, zirlai pung-khawmte chu an nun uluk a, an thil tih apiangah taimak-na, tuarchhelna leh tumruhna nei turin a chah a, taksa tana thalo zuk leh hmuam leh ruihhlo lakah fihlim ṭheuh turin a chah bawk.

He hun hi ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ puala SAI, Aizawl leh Kolasib District Samagra Shiksha office buatsaih a ni.

Like this: Like Loading...