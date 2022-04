Heroin hawng 7 leh a neitua puh man

Nimin khan Serchhip Police chuan Heroin Hawng 7 leh a neitua puh mi pakhat an man.

Serchhip Police-ten nimina an man hi Lalhruaizela (51), New Serchhip Bazar Veng niin, an hnu chhuina aṭanga an enthlak lai mek a ni a, nimin khan heng ruihhlote hi hralh chhuah tura a keng chhuak chu New Serchhip Venglai Helipad road-ah an man a, heroin an mante hi sahbawn bawma khung niin, tualchhung rate-ah hawng khat hi ₹28,000 – 30,000 inkar a nih thu thudawnna chuan a sawi a, ruihhlo phurhna atana a hman car pawh mansak nghal a ni a, Police-te hnea a sawi danin, heng ruihhlote hi Champhai aṭanga a lak, tualchhunga a zawrh leh tur niin a sawi.

