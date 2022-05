Central sawrkarin Mizoram BJP aiin MNF sawrkar a ngai pawimawh zawk: Robert Romawia Royte

Thla thar ni 5 a MADC Election neih tura MNF Party tana campaign Robert Romawia Royte, Adviser, MNF Gen. Hqrs. leh MoS chuan niminpiah khan Siaha Hnam Runah thuthar lakhawmtute kâwmin, Mizoram BJP-in MNF sawrkar an bei chiam chiam chu Central lama an hotuten an nuihzat a rin thusawiin, “Central sawrkar chuan Mizoram BJP aiin MNF sawrkar a ngai pawimawh zawk a, Central-a NDA sawrkarah MNF hi ruling party zinga mi kan nih ve avangin MADC-a MNF sawrkar a din hunah pawh Central sawrkar hotute pawh a lawm ber ber tur an ni leh ang,” a ti.

Robert Romawia Royte chuan, Mizoram sawrkar chu Zoram Kristian mipuite thlanchhuah a ni tih sawiin, Mizoram BJP unauten nam-thluka President’s Rule-a dah an tum chu mitin mak tih a ni tiin, Kristiante uluk taka inngaihtuah a ngai a ni a ti a, MADC in 6th Schedule-in hamṭhatna a ken tel tam tak a taka a chan theih nan MNF Party chuan hma a la dawn a, Siaha district tan huapzo ruahmanna pawh siam tum mek a ni tiin Central sawrkar leh State sawr-kara malsawmna tam tak haichhuaka Mara mipuite tana vanneihna thlen thei tur MADC-ah roreltu neih a tul ta tak zet a ni, a ti.