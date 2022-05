NH-54 laih zauha zângnadawmna dawngtute 15% cess pe leh dawn

Nazuk Kumar, IAS, Competent Authority for Land Acquisition (CALA) leh Deputy Commissioner Serchhip District chuan National Highway 54 Aizawl to Tuipang laih zauh avanga Serchhip District huam chhunga compensation pek chhuah tawhte 15% cess pek leh vek tur an nih thu a sawi.

Hemi chungchanga hriattirna a tihchhuahah CALA chuan NH-54 Aizawl to Tuipang laih zauh avanga Serchhip District huam chhunga compensation pek chhuah tawhteah sawrkar thuchhuak angin compensation dawngtuten an pawisa dawn aṭangin 15% cess pek tel loh an ni a, hemi chungchangah hian Gauhati High Court chuan 15% cess pek loh zawng zawng hi mipuia la turte hnenah pekkir leh vek tur a ni tih thupek a chhuah a, he Court thupek ang hian Mizoram sawrkar chuan 15% cess pek tel loh hi a dawngtu turten an hmuh vat theihna turin hma a la mek tih a tarlang a, Serchhip District huam chhungah pawh compensation pek tawh zawng zawng zinga 15% cess pek tel lohte chu pekkir leh vek tur a nih avangin mipuiten a ṭul loa sum an sen thlawn lohna turin mahni sum seng heka Court-a kal emaw, ukil-te ruai lo turin a hriattir a ni.