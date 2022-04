Champhaiah phalna hmun ni loa kawng sira inzuar endik

March ni 10, 2022-a Champhai Town Vending Committee ṭhukhawmin kawngsira inzuar, street vendor-te inpho leh inzawrh phalna tura a pawm ‘Vending Zone’ nilo, kawngsir leh duh duhna hmun remchang laia khawpui tichep leh tihmelmawilo zawnga thil zuar ṭhinte endik leh, dan zawmlote chungah a ṭul anga hremna lekkawh nise tia a rel bawhzuina kal zelah, hemi kawnga hmalatu tur Joint Enforcement Team din thar chuan nimin atang khan endikna an kalpui tan.

Town Vending Committee member-te hian vawiin chawhma dar 11 khan Champhai khawpui chhunga inzawrh/inpho phalna hmun tura pawm vending zone ni lova chawhmeh/bungrua zuar an awm leh awm loh an endik a. Mi nawlpuiin thupek an zawm tha hle a, Town Vending Committee District Bawrhsap hova March ni 10, 2022 a thukhawmin an lo rel tawh angin inzawrh phallohna hmuna thu thinte hi lehkha pek niin, March ni 31, 2022 hnulamah inpho tawh lo tura hriattir an ni tawh a ni. Joint Enforcement Team te hian nimin aṭang hian a tul ang zelin endikna an nei thin dawn a ni.

March ni 10, 2022 a Champhai Town Vending Committee thukhawm chuan Champhai khawpui chhungah kawngsira inzawrh phalna hmun vending zone hmun 22 a pawm a. Inzawrhna hmun tur duhte tan a tul dan ang zelin Bazarpui-ah seat pek theih a nih thu District Marketing Officer chuan a lo tarlang tawh bawk a ni.

