Serchhip District Junior Cricket Tournament zofel

Nimin khan Serchhip District Junior Cricket Tournament chu Khawtetlang Field-ah zawhfel niin, Lungpho Cricket Club an Champion a, Lungpho CC hian final-ah hian Hmar Veng Cricket Club chu run 70-in an hneh a, champion team hian pawisafai ₹8,000/- leh trophy dawngin, pahnihna hian pawisafai ₹5,000/- an dawng bawk a, hei bakah hian match an khelh apiangin ₹2,000/- an dawng zel bawk a, Zohmangaiha, LCC chu player of the tournament-ah thlan niin, player beiseiawm berah Samuel Lalmuanpuia, HVCC thlan a ni bawk.

