Cooperative Societies Registrar thuchhuah siam hnuhkir hma chu a tawp thlenga nawr tum

Nimin khan Chhimtuipui District Cooperative Union Board of Directors Emergency meeting chu an President Vabeilai hova ṭhukhawmin tunhnaia Registrar, Cooperative Societies, Mizoramin thuchhuah a siam chu an duh loh thu leh hnuhkir a nih hma chu a tawp thlenga nawr an tum thu an rel.

Registrar, Cooperative Societies, Mizoram in March ni 2, a thuchhuah a siamah State level Cooperative Society Federation Union zawng zawngte chuan Siaha District chhunga an society member zawng zawngte hnenah share Holder pekir vek tura hriatirna a chhuah a, hei hi dân kalh leh inpaih thlâk duhna a ni tiin order hi sût leh turin sawrkar an ngen a, he order hi sût a nih hma chu nawr chhunzawm zel an tum thu an sawi.

Cooperative Society Siaha District a ARCS thuneihna chu MADC kutah hlan a ni a, Registrar, Cooperative Societies hian Mizoram pum a awp a ngaihavangin Siaha District chhunga State level Cooperative Society awm te share holder pek kir a nih chuan Siaha District a Cooperative society te chu kal thei lo tur leh awptu neilo a nih dawn avangin he order hi sut turin an ngen tih an sawi a ni.

