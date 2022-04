Chin State CM-in lawmthu a sawi

Inrinnia Aizawl a Chin TV Night buatsaihah Chin State chief minister Salai Lian Luai chuan Myanmar ram buai avanga Mizoram a raltlante an lo tuamhlawm kawngah Mizoram sawrkar, kohhran, pawl hrang hrang leh mipui lakah lawmthu a sawi.

Salai Lian Luai chuan Mizorama an unaute’n kuangkuaha lo lawm a, an mamawh ang angte an lo buaipui kawngah raltlante bakah Chin state leh Myanmar-a awmte an lawm em em a ni a ti a. Raltlante pawh unau nihna a lo pawmtute duh loh zawnga awm lo turin a chah bawk.

Khualzahawm Ramthanmawia, MLA chuan raltlan lo chhukte chamtir lo leh Myanmar lama chhohtir leh tura sawrkar laipuiin a ti chungin Chief Minister Zoramthanga’n Mizoram mipui leh sawrkarin an unaute chu thawnkir chu sawi loh an hum dawn a ni a ti a, a hnu-ah phei chuan sawrkar laipuiin cheng nuai 300 zet ṭanpuina a rawn pe tawh a, a dang pawh a la rawn pe zel dawn a ni, a ti.

He inkhawmah hian Chief Minister Office, CYMA, MJA, MSU, MZP, ZORO leh Myanmar Refugee Relief Committee, Mizoram-te hnenah Chin TV leh Chin Baptist Church Association of North Ame-rica-te’n chawimawina an hlan a, Chin TV chuan Dr. Sa Sa, Benjamin Sum, Mai Soklhei Par leh Pastor Sang Pi-te hnenah chawimawina an hlân bawk.

Like this: Like Loading...