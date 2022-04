CM hovin mau kaihhnawih Board pahnih thukhawm

Chief Minister Zoramthanga hovin nimin khan Bamboo Link Road Board leh Bamboo Development Board chu CM Conference Hall-ah hmalakna awm tawh leh hmathlirte sawiin an ṭhukhawm.

Meeting-ah hian bamboo link road siam tura ruahmanna siam tawh leh, a bik takin pilot project atana lo identify tawhte chu chiang zawkin board pahnih hmaah PWD lamin an sawifiah a, Union Budget 2022-2023 pharh taka PM-DevINE Scheme hnuaia Bamboo Link Road pilot project atan cheng vbc 100 sawrkar laipui aṭanga lo kal tur thlir chungin leh, hemi chungchanga DoNER hotute nen meeting lo neih tawha an thurawn aṭanga hmalak zui zel dan tur ṭha nia an hriat te sawiho a ni.

Meeting-ah hian Bamboo Link Road Board Vice-Chairman Ramthanmawia leh Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K.Pachhunga, Adviser to CM (Tech) Er. K. Lalsawmvela, Addl. Chief Secretary JC Ramthanga leh member dangte kim takin an tel a ni.

