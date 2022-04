Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill pass

Parliament chuan nimin khan Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022 chu a pass ta.

He bill hi Lok Sabha-ah pass a nih hnuin nimin khan Rajya Sabha-ah pass veleh a ni a. Constitution (Schedule Tribes) Order, 1950 chu rawn siamṭhain Tripura-a hnam ṭhenkhatte chu Schedule Tribe list-ah ziahluh ve an ni dawn a. Heng zingah hian Kuki hnampeng zinga mi Darlong hnamte pawh an tel a ni.

Sawihonaa zawhna chhangin Union Minister of State for Tribal Affairs Renuka Saruta chuan Tripura-ah hian lalhnam 19 an awm a, Darlong hnamte hi Kuki hnam peng zinga mi an ni a ti a. PM Narendra Modi sawrkar chuan ramchhunga Schedule Tribe-te hmasawnna turin kawng tam takin hma a la a ti bawk.

Congress member Phulo Devi pawhin thusawiin, Darlong hnamte chuan hun rei tak ST dinhmun ngiat hian an nawr tawh a ti a. Hetianga an hlawhtling ta chu an hnam tana hlawkna tur a ni tih sawiin sawrkar laipui chu Chhatisgarh-a ST dinhmun nawr ve hnam dang engemawzat awmte chu ngaihven turin a ngen nghal bawk a ni.

