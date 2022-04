Football thuthang (2.4.2022)

@ Barcelona chuan Chelsea-in hremna an tawh mek chu remchangah la-in an defender pathum – Germany’s Antonio Rudiger, 29, Spain’s Cesar Azpilicueta, 32, leh Denmark’s Andreas Christensen, 25-te chu laksak an tum. (Telegraph)

@ Real Madrid leh Wales winger Gareth Bale, 32, chu AC Milan chuan kumin nipuiah lakluh an tum. (Rudy Galetti)

@ Manchester United chuan Portugal forward Cristiano Ronaldo, 37, chu an hnena kum 2 daih contract a ziah chu a chanve vel chauh la hmang mahse tun season tawpa club a chhuahsan an beisei. (Football Insider)

@ Leicester City chuan Belgium midfielder Youri Tielemans, 24, chu Manchester United leh Arsenal-ten beisei mahse an hnenah contract thar a ziak an beisei. (Team Talk)

@ Foxes hian kumin nipuiah player pathum lakluh an tum a ni. (Telegraph)

@ Chelsea striker Romelu Lukaku, 28, chu tuna club-a a dinhmunah a la lungawi lo zel a, Belgium international kum 28 mi hian Inter Milan-ah a kir leh mai thei a ni. (Calciomercato)

@ RB Leipzig chuan kumin nipui hian France midfielder Christopher Nkunku, 24, chu contract thar chungchangah dawr an tum a, mahse euro 75m (£63.3m) aia tama dawr an awm chuan bengkhawn an tum a. Manchester United, Liverpool, Paris St-Germain, Real Madrid, Manchester City, Arsenal leh Bayern Munich-te chuan a dinhmun hi an thlithlai reng a ni. (ESPN)

@ Tottenham chuan Oxford United Irish centre-back Luke McNally chu £2m-a lei dilna an thehlut. (Football Insider)

Like this: Like Loading...