Covid-19 hri kai vanga HSSLC exam thei lote practical exam hun ruat

Mizoram Board of School Education (MBSE) chuan zirlai Covid-19 hri kai vanga Higher Secondary School Leaving Certificate Examinations, 2022 hun ruat pangngaia exam ve theilote tan HSSLC (Special) Examination 2022 (Practical papers) chu April ni 26, 2022-ah a buatsaih dawn a, Covid-19 hri kai vanga exam theilote exam ṭhatna tur Centre Superintendent-te chu MBSE aiawha candidate-te tana Practical Exam buatsaih tura hriattir an ni.

He exam atan hian admit card hranpa siam a ni lo a. Candidate te chuan an HSSLC Examinations, 2022 Admit card an ring tlang mai tur a ni a, Centre Superintendent-te chu he hriattirna hi an candidate-te hnenah puangzar tura beisei an ni a, Theory Paper exam hun tur chu la inhhriattir leh tur a ni dawn a ni.

