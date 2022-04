CYMA-in raltlan chhawmdawlna pe

Central YMA chuan tunhnaia Khawmawi, Rihkhawdar leh Haimual a inkahna avanga Mizoram chhunga raltlan lo lut te chhawmdawl nan Buhfai quintal 100 leh silpaulin bag 10 a pe chhuak.

Raltlan ṭanpuina tur phur motor vailiamna hun hi Kulikawn, Ngaizel Road ah Central YMA President Pu Lalngheta hoin neih a ni a, President chuan tunhnaia Myanmar inkahna avanga raltlan Mizoram chhunga rawn lut chu Vanhnuailiana Group, Sub-headquarters YMA Champhai chhin-chhiah danin 5000 vel an ni a ti a, a hmuna awm YMA-ten an awmna tur buaipuiin, Zokhawthar hmuna Godown ruakah riahtir an ni a, ramri hrul khawdangah te an lut a ti bawk.

Lalngheta chuan raltlante ṭanpuina chu Champhai panpui a ni dawn a ti a, Sub-Hqrs YMA Champhai hruaituten lo dawng sawngin, Vanhnuai-liana Group YMA huam chhungah a ṭuldan angin Group hruaitute nen sem darh hna an lo thawk leh dawn a ti bawk.

CYMA President chuan Myanmar buaina avanga Mizoram lama raltlante chu buaipui chhunzawm zel an tum thu a sawi a ni.

Central YMA hian Myanmar buaina avanga harsatna tawkte chhawm-dawlna atan sumfai a dawn tawh zawng zawng zat chu ₹55,13,654/- niin ₹44,22,200/- hman a ni tawh a ni.

