Darkar 24 chhunga India ram chhunga Covid-19 hri kai thar atanga 8.34% Mizorama hmuhchhuah

Mizorama darkar 24 chhunga Covid-19 hri kai zat 96 chu ram puma hri kai zat 1,150 aṭanga chhutin za zela 8.34 a tling phak.

Darkar 24 chhunga Mizorama hri kai zat 96 hi mihring tam zawng aṭanga chhutin hri kai tam lamah state zawng zawng zingah 1-na a ni a, ram pumah palina a ni a, hri kai mek (active case) neih tam lamah parukna a la hauh mek bawk.

Mizorama darkar 24 chhunga hmuhchhuah thar hi hmarchhak state 8 zingah a tam ber ni satliah lovin hmarchhak state-a hri kai hmuhchhuah thar zawng zawng za zela 95.05 zet a ni a, hmarchhak state dang 7 zingah Manipur-ah hri kai 5 hmuhchhuah thar a ni a, state dang 6-ah hri kai hmuhchhuah thar a awm lo a, endik aṭanga hri kai hmuhchhuah zat chu za zelah 15.74 a ni a, ram pum huapah chuan za zela 0.31 chauh a ni.

Mizorama hri kai thar hi Serchhip district-ah an tam ber a, 29 an awm a, Hmunṭha khuaah ringawt mi 24 an awm a, Saitual district-in dawtin 27 an awm a, Mamit district leh Lunglei district-te chu pathumna leh palina an ni.

Nimin tlai dar 5 thleng khan hri kai enkawl mek mi 26 chu dam takin enkawlna hmun aṭangin an chhuak a, hri kai dam leh zat hi za zela 99.46 a ni. Heti hian hri kai tawh zawng zawng hi mi 2,26,111 an ni a, chumi zinga mi 2,26,891 chu damin an chhuak tawh a, hri kai mek 528 an awm a, hri vanga nunna chan zat hi 692 an tling tawh a ni.

