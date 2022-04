SṬP-in chhungkaw pakhatin eizawnna bul an ṭan theihna atan khâwl an pê

Serchhip Ṭhalai Pawl chuan nimin tlai khan Serchhip Field venga chhungkaw pakhat hnenah eizawnna bul an ṭan theihna turin Kuhva rah, a kawrpui khehna leh a thelna khawl leh sumfai an hlan.

Serchhip Ṭhalai Pawl-in nimina khawl pahnih an pek Serchhip Field Venga cheng chungkua hi hmeithai niin, amah hi ṭawng thei lo a ni a, taksa hrisel lohna avangin hun engemawchen chu damdawi inah a awm tawh a, hetihlai hian an chhungkuaa hnathawktu ber an monu chu a kal nâ vangin hna thawk hlei thei lovin hun engemawchen a awm tawh bawk a, Serchhip Ṭhalai Pawl chuan an chhungkua-in an eizawnna bul an ṭan ve theihna tur ngaih-tuahpuiin, an pualin vehbur an khawn a, sum tlingkhawm aṭangin kuhva kawrpui khehna leh kuhva rah thel mamna khawl chu ₹13000/-in an leisak a, khawl an leina baka pawisa la chuang ₹4,500/- chu a pawisafaiin an hlan tel bawk a ni.

