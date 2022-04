Football thuthang (5.4.2022)

@ Borussia Dortmund Norway striker Erling Braut Haaland, 21, chuan kumin nipuiah Real Madrid, Barcelona leh Manchester City zinga a zawm tur chu April thla tawp hian thutlukna a siam dawn. (Sport)

@ Manchester United lakluh tum, Switzerland defender Manuel Akhanji, 26, chuan Borussia Dortmund chhuahsan a duh a, Premier League lama insawn a tum. (Sport1)

@ Barcelona chuan Antonio Rudiger hlawh phût zat chu tlin an tum lo a, mahse kumin nipuia Chelsea aṭanga free transfer-a lakluh chungchangah Germany defender ku 29 mi agent hi indawrna an la neihpui leh dawn a ni. (Sport)

@ Barcelona chuan Manchester United-in lei an dil, Ronald Araujo contract pawhsei leh chu an duh a, mahse Uruguay centre-back kum 23 mi hian Barcelona-in Rudiger leh Chelsea defender kum 25 mi, Andreas Christensen-te lakluh an tum avangin a thla a ngam lo a ni. (Sport)

@ Wales forward Gareth Bale, 32, chu kumin nipuia Real Madrid-in palyer engemawzat hralh chhuah an tum zingah a tel. (Marca)

@ Arsenal leh Tottenham chuan Lautaro Martinez chu an ngaihven a, mahse Inter Milan hian euro 80m (£67.3m) aia sanga dawrtu an awm chauhin an hralh dawn a ni. (Calciomercato)

@ West Ham chuan Polish goalkeeper Lukasz Fabianski, 36, chu season thar atan contract thar an pe leh dawn. (Mail)

@ Aston Villa chuan Leeds United English midfielder Kalvin Phillips, 26, chu kumin nipuiah £60m-a lakluh an tum dawn. (Telegraph)

