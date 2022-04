Governor-in Mizoramin project a thehluhte DoNER Minister a sawipui

Mizoram tana sawrkar laipui dawra New Delhi-a châm mek, Governor Hari Babu Kambhampati chuan nimin khan G.Kishan Reddy, Union Minister for Ministry of Development of North Easter Region ( DoNER) chu a office-ah a kawm a, he hunah hian Mizoramin project pawimawh tak tak a thehluh DoNER aṭanga sanction rawn kal tura beisei mek te an sawidun a ni.

DoNER Minister G.Kishan Reddy hnenah hian Governor Hari Babu Kambhampati chuan Mizoramin project a thehluhte chu a Mizoram tana a pawimawhnate leh a hmanhmawh thlak dante chiang taka sawiin, a theih anga hmain rawn sanction-sak turin a ngen a ni.

Governor leh DoNER Minister inkawmnaah hian PM DeVINE hnuaia project te, P&E hnuaia project pawimawh tak tak thehluh te, Tourism Department hnuaia project thehluh te leh a dang te pawh sawi a ni a, DoNER Minister chuan heng project thehluhte hi lo enzui a nih tur thu a sawi a ni.

