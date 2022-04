Hmalak dan tur ‘Road Map’ kan nei thlap tawh:ZPM Leader

ZPM Leader, Lalduhoma chuan, “ZPM kan sawrkar chuan minister-ten ngaihtuahchawp ngai lovin kan hmalak dan tur ‘road map’ kan nei thlap tawh a, kalphung ṭha zawk leh system mumal zawk kan siam dawn a ni,” a ti

ZPM Leader hian Lengteng Constituency chhunga awm, Kawlbem te, Teikhang te, Hrianghmun leh Mimbung khuate a tlawhnaa vantlang inkhawm an neihnaahte he thu hi sawiin, “Party-ah ni lovin policy a rinawm turin kan inzirtir a ngai tawh a, party ruihchilhna hian kan ram a tichhe nasa tawh em em a, keini chuan ‘sem policy’ hi tihtawp kan duh a ni,” a ti.

Lalduhoma chuan, “Thingtlang kut hnathawktute tan budget-ah pawisa dah a ni ve ngai lo a, ZPM erawh chuan kut hnathawktute thlai chi kan inchintir ve a nih pawhin a tawp kan thlenpui dawn a ni. Kumtluana risk laa hna inthawhtir hi tihtawp kan duh a, sawrkar hnathawkte leh sumdawngte’n an sum thawhchhuah tur rate an hria ang hian kut hnathawktute pawhin kan sum thawhchhuah tur zât kan hre ve tawh dawn a ni,” a ti a, “Sawrkar hna lak chungchangah pawh kan fair dawn a, MSSSB-te hi kan ṭhiat nghal dawn a, a ṭha leh tling chu kan la mai dawn a ni,” a ti bawk.

