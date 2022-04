Kolasib-ah Media Workshop buatsaih

Nimin khan Kolasib District MJA buatsaihin Press Club-ah Kolasib District chhunga chanchinbu-mite pualin Media Workshop neih a ni a, he hunah hian School Education Director Dr. H. Lalthlangliana, The Times of India Reporter HC Vanlalruata leh Zonet News Editor J. Malsawm-zuala Vanchhawng-ten kalkhawmte an zirtir a ni.

Kolasib Bawrhsap kalchhuak, tuna School Education Deptt Director ni ta Dr. H.Lalthlangliana chuan chanchinbumite chu mipuite tana thawktu, eizawnna atana mipuite rawngbawltu an nih avangin sawrkar pawhin pension a pe tih a sawi a. Hei vang hian chanchinbumite chu mahni inring tawk khawpin thil hrang hrang hre turin a inzir peih tur a ni a, mipuiin thu dik an hriat theih nan ṭan lam leh âwn bik nei lovin chanchinthar an ziak tur a ni, a ti.

He media workshop-ah hian Kolasib District MJA member-te leh chanchinbu a thawktu dangte pawh an tel a ni.

Nimin vek khan Lungleiah pawh media mite tan kangmei chungchang zirtirna ‘Special Training On Fire Safety And Fire Prevention for Media Personnel’ chu Lunglei Press Club-ah an nei bawk.

