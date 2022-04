Football thuthang (9.4.2022)

@ Manchester United West Ham leh England midfielder Declan Rice, 23, chu an player man to ber ni tura lakluh tumin an inbuatsaih. (90 Min)

@ United hian Leeds Unted midfielder Kalvin Phillips, 26, pawh lakluh tumin hma an la mek. (Manchester Evening News)

@ Old Trafford club hian an player parukte chu kumin nipuia an chhuah theih thu an hrilh. (Mirror)

@ Paris St-Germain chuan kumin nipuia a contract hmang zo tur, France striker kum 23 mi, Kylian Mbappe chu an hnena season hnih châm a, euro 150m (£125m) hlawh turin an sawm. (Guillem Balague)

@ Brazil chuan Manchester City manager Pep Guardiola chu hlawh tam tham tak tawktarha an national team manager ni tura sawm tumin an inbuatsaih. (Marca)

@ Arsenal chuan Aston Villa English defender Ezri Konsa, 24, chu lakluh dan an zawng. (Football Insider)

@ Spurs chuan Brentford leh Denmark midfielder Christian Eriksen 30, chu lakkir tumin inremna neihpui dan an dap mek. (iNews)

@ Atletico Madrid leh Uruguay striker Luis Suarez, 35, chu Turkish club Fernerbahce leh Besiktas-te nen an indawr mek. (AS)

@ Bayern Munich leh Poland striker Robert Lewandowski, 33, chuan kumin nipuia Barcelona a zawm dawn a nih chuan kum 3 daih contract ziak a duh. (Sport)

@ Manchester United chuan England striker Marcus Rashford chu la châm turin an duh a, hetihlai hian Paris St-Germain, Atletico Madrid leh Barcelona-te chuan kum 23 mi hian chhuah a tum leh tum loh an thlithlai reng a ni. (Sun)

