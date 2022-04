Kolasib Sub-Hqrs. YMA-in Health Care Scheme a nihna anga hman an duh

Nimina Kolasib Sub Hqrs YMA Rorêl Inkhawm vawi 7-na, Taitesena Hall-ah neihah, ‘Mizoram sawrkarin health care scheme a hman mek chu a nihna anga hman a nih theh nan hmalak ni rawh se’ tiin an rel.

Sub Hqrs YMA Rorêl Inkhawm hi an president Thomas D.Lalengliana chuan kaihruaiin, an thurel zingah ‘Hnamdang hnena huan lo ram hralh chhawn zel a nih loh nan ram inleinaah YMA hriatpuina tel zel turin Central YMA-in chak takin hma la rawh se’ tih te, ‘Hnamdang pasal nei Mizo hmeichhiate leh an fate chhiatni ṭhatni an tawha hman tur CYMA-in inkaih-hruaina siam rawh se’ tih te, ‘Kum 1950 hnuah Kolasib district-a Non Tribal rawn lut, electoral roll-a chuangte dapchhuah a paih dan kawng zawn nise’ tih te, ‘Central YMA-in sorkar department-te a thawhpui dawnin zau zawkin branch YMA emaw Sub-Hqrs YMA-te râwn hmasa rawh se’ tihte chu an thu pass pawimawh zual a ni.

Rorel Inkhawm chuan kum 2022-23 budget atan ₹11,88,200/- a pawm a, chawhnu lamah YMA kumpuan thupui ‘Ram leh hnam humhalh’ tih chu Central YMA treasurer Fabian Lalfakawma hnen aṭangin ngaihthlak a ni a, rorel palai hi mi 396 an kalkhawm a ni.

