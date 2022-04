Kum 2021–22 chhungin CWC-in case 289, JJB-in case 151 chingfel

Nikum 2021-2022 chhung khan Child Welfare Committee (CWC) chuan case 289 an chingfel a, hemi hun chhung vek hian Juvenile Justice Board (JJB) pawhin case 151 an chingfel bawk a. CWC leh JJB case ngaihtuah zingah hian hursualna rawng kai lam a tam hle.

Naupangte chungchang bik buaipuitu Child Welfare Committee (CWC) hian kum hmasa (2020-21) a case chinfel loh 26 bakah case thar 289 an dawng a, heng zingah hian case 289 chu chingfelin kumthar 2022-23 a ngaihtuah turin case 26 an dah a ni. CWC case dawn thar zingah hian nu leh pa fel lo, fate ngaihsak tawk lo, tih tur hlen lo (incapacitated parent) case chu an dawn tam ber a niin, 49 an dawng a, mipat hmeichhiatna rawngkaia naupang khawih case 25 chuan a dawt a ni.

CWC case dawn zingah hian naupang nungchang ṭha lo, in aṭanga tlanbo, ngaihsak loh leh naupang tihduhdahte chu case langsar zual an ni a. CWC-in case an chinfel zinga langsar zualte chu naupang 137-te an in lamah dah lêt an ni a, naupang 83 chu Home-ah dah an ni a, naupang 20 chu councelling an niin, naupang 22 chu ngaihtuah nawn ngai tawh lovin an case an chinfelsak a ni.

Rawlthar/tleirawl chungchang ngaihtuahtu Juvenile Justice Board (JJB) hian kum hmasa lam (2020-21) a ngaihtuah hman loh case 51 bakah case thar 141 dawn an nei a, heng zinga case 151 chu chingfelin kum thara ngaihtuah nawn leh turin case 41 an dah a ni.

JJB case dawn thar zingah hian rukruk case chu tam berin 65 a awm a, mipat hmeichhiatna lam ‘POCSO Act’ case 23-te chu case tam zual te an ni a. Heng bakah hian ruihhlo kaihhnawih case, mi tihnat, in rawk leh tualthah tum thubuaite chu a langsar zual dangte an ni. JJB hian tleirawl/ rawlthar 55 chu anmahni in lamah an haw tir a, 55 dang leh chu an nung chang a that avangin an chhuah a. Mi 5 chu CWC kutah hlanin special home ah 14 an dah bakah 14 dang chu pawi-khawihna nei lo nia an hriat vangin an chhuah bawk.

Mizoramah child care institution (Home) 50 a awm a, chungte chu childrens home, observation home, special home leh specialised adoption agency te an ni. Heng home hrang hrangah te hian April 2021- March 2022 chhung khan naupang 322 dah thar an ni.

