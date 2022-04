Loneitute tana hamṭhatna inhrilhhriatna hun hmang turin BJP National Secretary lo kal

BJP Mizoram Pradesh chuan nimin khan Loneitute tana hamṭhatna inhrilhhriatna hun hmangin, he hunah hian KH Jibon Singh, BJP National Secretary Kisan Morcha, Mizoram incharge ni bawk chu khuallian niin, National Minority Secretary, Mizoram incharge Elizabeth Nongbri leh Vanlalhmuaka State President-ten thusawina hun an hmang bawk.

KH Jibon Singh chuan Mizoram Loneitute tana Incharge a nih thu sawiin, NE mi tho Manipur mi a nih thu asawi a, PM Kisan chungchanga inhrilhhriatna nei tur a lo kal a nih thu leh, Loneitute hamṭhatna tur Prime Minister Scheme 186-te Mizoram mipuite hnenah hrilhhriat chu a lo kal chhan a nih thu a sawi.

Jibon Singh chuan MNF sawrkar-in PM Scheme hrang hrang 186 Loneitute hamṭhatna tur hi mipui hnenah puangzar duh lovin, zirtirna pawh an nei duh lova, hei hi a pawi hle a ni, a ti a, Mizorama Lo neia eizawng mi retheite leh harsa zawkten heng scheme kaltlanga hamṭhatna an neihna tur hrang hrang an hriat loh phah a, hamṭhatna an dawn tur an dawn loh phah hi a pawi hle a, he mi a mawhphurtu chu State-a sawrkar lai MNF a nih thu a sawi.

Jibon Singh chuan tunah hian Mizoram hian thlai thar hralhna kawngah harsatna kan nei ani tih ka hria a, a bikin Sawhthing chingtu ten tunah rate chhe tak, man tlawm takin an hralh a, man man zawka sawhthing hralh a nih theihna turin theihtawp an chhuah dawn tih a sawi a, thlai tharte man man zawk leh hlawk zawka hralh a nih theih nan leh Mizoram mipui lo neia eizawngten an thawh hah mila a hlawkna an neih theihna turin theihtawp an chhuah dawn tih a sawi bawk.

Elizabeth Nongbri National Minority Secretary chuan BJP chu sakhaw tihbik nei lo Party a ni a, chuvangin hmasawnna pawh rualkhai takin India Ram chhung hmun hrang hrangah kalpui mek a ni a, Sakhaw tin leh hnam tinin chu’ng hamṭhatna leh hmasawnna chu inangtlangin an nei a ni a ti.

Vanlalhmuaka chuan India rama mipui ei tur min petute chu loneitute an nih vangin Prime Minister chuan, “Heng India ram eitur min petute hi ka ngaihthah thei lo,” a ti a, keini Mizoramah erawh loneitu te, kuthnathawktu te ngaihthah leh rahbeh an ni thung a, vawiina loneitute leh kuthnathawktute hamṭhatna tur hrang hrang hi keini BJP chuan tihhlawhtlinsak hi kan tum ber a ni a ti.

Mizoram Chief Minister Zoramthanga hian Central atanga sum kan pek hi dik tak leh fel takin a nihna tur angin hmang turin ka chah duh a, mahni chhungte pawisa cheng nuai tam tak kawlsak anga a insawi hi Mizoram mipuite hian kan awih chuang lova, Mizoram mipuite hian Assembly House-a MNF-in opposition-te an Bye Bye ang khan kum 2023-ah chuan Mizoram mipui-te hian MNF hi kan Bye Bye ve tawh dawn a ni a ti bawk.

Like this: Like Loading...