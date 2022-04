Nikum November thla tir aṭanga Lunglei District-a hmalakna kalpui chhoh mek ‘MIPUI HNENAH KAL RAWH – GO TO THE PEOPLE’ Project chu nimin khan Lunglei Bawrhsap Kulothungan A hovin Thenhlum khuaah buatsaih a ni.

He project-in a tum ber chu District mipui, a bik takin thingtlang khaw kilkhawr zawka chêngte tan Department-te kaltlanga an khuaah ngei an mamawhte chhawpchhuah sak bakah an mamawh leh vei zawng hrang hrang sawrkar hnenah an thlen theihna hun siamsak a ni.

