MADC Inthlanpuiah MNF leh BJP-in bial 25-ah chuh dawn, INC-in bial 23, ZPM-in bial 8

Mara Autonomous District Council (MADC) inthlan hun atana chuh tumte hming pek luh hun chu nimin khan a tawp a, he inthlan atana nomination file hun hnuhnung ber nimin tlai dar 3 tih chu niminah vek party candidate-ten nomination an file avang leh independent a din tum an awm bawk avangin tlai dar 3-ah file zo hman lovin, an paper hi lehkhaa pawmsak vek an ni a, chu chu official-ten an enfiah zui a, hei vang hian he thu buatsaih lai hian official-a nomination file zat puanzar theih a ni rih lo a ni.

He inthlanah hian MNF leh BJP party in seat awm zawng zawng seat 25 chuh kimin Indian National Congress (INC)-in seat 25-ah seat 23 an chuh thung a, independent-a ding 2 chu an party ticket-ah an ring nghal a, Party ticket changlo Independent-a din tum an awm nual bawk niin thulakna chuan a tarlang.

Thulakna tarlan danin, a bik takin MNF leh BJP aṭanga ticket beisei chang ta lo, lungawilo an awm nual a, boruak a ṭang hle a, BJP party aṭangin mithar 12 leh MDC ni lai 13-te chu party ticket pek an ni a, FC Lawmkima EM ni lai, K.Siakhai MDC nilai bakah Pasa T.Azyu Nominated MDC ticket beisei changlo chuan BJP an chhuahsan nghal a ni.

FC Lawmkima EM nilai ticket changlo hi INC chuan a bial ngai Tipa-I ah ticket an pe nghal a, Pasa T.Azyu hian ZPM ticket Laki bial atan a la nghal bawk a, Ngunsuii Nominated MDC pawhin BJP chhuahsanin MNF a zawm thar bawk a ni.

Ticket beisei changlo lungawilo boruak hi a sosang hle a, Party hruaituten a thawi dam hna ngawrh takin an thawk mek niin thulakna chuan a tarlang.

MADC inthlan atana an official candidate turte chu MNF hian niminpiah khan an puang tawh a, nimin khan BJP, INC leh ZPM party-ten an puang ve leh a, BJP State Atal Bhawan-ah thuthar thehdarhtute hmaah BJP Mizoram Pradesh President Vanlal-hmuaka chuan BJP official candidate-te hi a puang a, MDC bial 25 awmah an chuh vek dawn a, ticket an pek zingah hmeichhe candidate an awm lo a. Hetih lai hian, candidate puanah MDC nilai zinga mi pali ticket pek an ni lo.

Mara District Congress Committee pawhin MADC inthlanpui lo awm tur atana an party official candidate te nimin khan an puang a, Nimin vek khan Siaha Tourist Lodge Conference Hall-ah MADC General Election lo awm tur atana ZPM Party Official Candidate-te chu K Sapdanga, Working President-in a puang a, ZPM hian bial 8-ah an chauh an chuh dawn a ni.

