Zokhawthar LCS dan pangngaia kalpui thuai theih nana hma la turin Governor ngên

Zokhawthar Land Custom Station (LCS) kaltlanga ramri insumdawn tawnna chu hun engemaw chen a chawl titih tawh a, hemi chungchangah hian International Trade Initiative Forum (ITIF), Mizoram chuan nimin khan Raj Bhavan-ah Governor Hari Babu Kambhampati k芒wmin, dan pangngaia Zokhawthar LCS kaltlanga ramri insumdawn tawnna a kal thuai theihna tura hma la turin an ngen.

ITIF hian ni 29.03.2022 khan Prime Minister Narendra Modi hnenah lehkha leh memorandum an thehlut tawh a, he hmalakna kal zelah hian nimin khan Governor hi an kawm a, Governor chuan Mizoram chu nakin lawkah sumdawnna hmunpui a ni thuai dawn a, sumdawnna hmunpui ni tur pawhin kawngpui te, Rel kawng te, KMMTTP leh hmasawnna ruhrel lian dangte hmangin Mizoram chu chei mek a ni tih a sawi a. Ramri insumdawnna kawnga mipuite zirtirna kalpuia ITIF Mizoramin hma a la chho chu lawmawm a tih thu a sawi a, tuna Indo-Myanmar Border trade pangngai taka a kal theih loh chhante lo zirchian a tum thu leh a ṭul anga hmalak a tum thu a sawi a ni. Governor chuan India sawrkar chuan a ṭhenawm ram nena insumdawn tawn leh inlaichinna ṭha tak neih chu a duhdan a nih thu a sawi a, India sawrkar chuan ramri insumdawnna chu a ngai pawimawh ngei ngei dawn tih sawiin, sumdawng duh tan pawh awlsam taka bul an ṭan theihna tur (Ease of doing business) thlengin inkaihruaina a siam ṭha chhunzawm reng a ni a ti.

Zokhawthar LCS chungchang bikah chuan helai hmuna sumdawngte leh ITIF Mizoramte chu inhmukhawm thuai se, helai hmuna sumdawnna kalpui harsa an tih chhante hriat chian ni se, helai hmuna sumdawnna kalpui duh engzah nge awm tih thlengin hriat hmasak ni se ṭha a tih thu a sawi a, Zokhawthar hmuna sumdawng duhte leh an harsatna chiangkuang zawka hriat a nih hunah Ministry of Commerce leh Central sawrkara thuneitu sang zawkte pawh dawr a tum tih a sawi a ni.

Governor chuan Central sawrkar tan pawha rawn thuam chak thuai ngai khawpin sumdawnna lian zawka kalpui tur erawhin ṭan lak a ngai tih a sawi a, sumdawnna lian tham a awm chuan Chamber of Commerce chak tak a ding ang a, Ministry of Commerce pawhin Chamber of Commerce hnenah thuneihna leh hmalak theihna pawimawh tak tak leh ṭangkai tak tak a rawn hlan chhawng dawn bawk a ni a ti.

ITIF Mizoram hruaitute hian Governor hnenah hian an hmalak dante leh tuna an thil buaipui chu Mizoram tan mai ni lo, India ram tana thil pawimawh tak leh chinfel ngai a nih thu te an sawi a. Hemi hnu hian Zokhawthar LCS din a nih dan te, India leh Myanmar insumdawn tawnna chu Zokhawtharah hian bungraw inthleng ang deuhin kum 1995-ah bul ṭan a nih hnuah kum 2015 December thla khan India sawrkarin ramri insumdawn tawnna pangngaaiah a hlan chhoh thute an sawi a, kum 2015 leh tun inkarah Zokhawtharah hian mumal tak leh dan anga sumdawnna kalpui a nih lo tih an sawi a. Hei hi chhan hrang hrang a awm thute sawiin, helai hmunah hian d芒n anga sumdawnna kalpui a nih tak loh hnuah sawrkar phal loh thil tawlh nan leh d芒n kalha insumdawn tawnna hmun a chang ta nia an hriat thu leh pawi an tih thu an sawi a ni.

Zokhawthar LCS-in a ken tel tam tak ranrualte hriselna enchian hmaa khung kawmna hmun, eitur thianghlim dan endikna laboratory, weighbridge, warehouse, etc., te a la awm lo tih an sawi a. He Custom Station enkawltu tur thawktu pawh an awm mang loh thu te an sawi a, bungraw inhlan chhawn dawna tangka fai aia hman ṭhin letter of credit, bungraw thawnchhuahna hmun chhinchiahna 鈥� Country of Origin Labelling (COOL) leh insumdawn tawnna hmuna mamawh thil pawimawh zualte chungchangah harsatna tam tak a awm a ni an ti a. ITIF Mizoram hruaitute chuan helai hmuna insumdawn tawnna atana sawrkarin a tihtur te tih thuai theih nan Governor chu hma lak sak turin an ngen a ni.

Governor nena an inkawmnaah hian ITIF Mizoram aiawhin PC Lawmkunga, IAS(Rtd), President, Lalthuamliana, Secretary, J.Thattlinga, Member, Rosiama Vanchhawng, IFS (Rtd) leh PL Liandinga, member-te an tel a ni.

