Mizoram Land & People lehkhabu tlangzarh

Prof. VP Sati, Department of Geography & Resource Management, Mizo-ram University lehkhabu ziah, ‘MIZORAM Land and People’ tih chu nimin khan MJA Gen.Hqrs. President C.Lalrambuatsaiha’n Aizawl Press Club-ah a tlangzarh.

MJA president chuan geography lehkhabu a tam loh avangin Mizoram – Land and People tih chu lehkhabu hlu tak, Mizoram tan leh a bik takin Geography subject tana méllung pawimawh tak a nih thu a sawi a, “Mizote ziak leh chhiar thiam lamah kan sang a, lehkhabu pawh a tam hle. Chutih rualin, lehkhabu chhiar lam kan tui ta chiah lo nge, ṭan kan lâk thar a tul hle a ni,” a ti.

Mizoram – Land and People tih lehkhabu-ah hian chapter 13 a awm a, phek 143 a ni a; a ziaktu Prof. VP Sati pawhin tlangzarhnaah hian thu a sawi.

Prof. VP Sati hi doctorate a neih bakah D.Litt. a ni a, MZU faculty zinga a tel hmain Eriterea Institute of Technology (Africa)-ah a thawk tawh a, Institute of Mountain Hazards and Environment, Chengdu, China-ah te, Madhya Pradesh sawrkarah te, Garwal University, Srinagar-ahte a thawk tawh a, Seminar leh paper present-in ram 36 vel a tlawh tawh a, research paper 150 vel a chhuah tawh a ni.

