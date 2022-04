Football thuthang (19.4.2022)

@ Liverpool chuan Senegal international Sadio Mane chu contract thar zawrh turin an inbuasaih mek a, kum 30 mi hian a contract hman lai zawh hun thleng turin thla 12 a la nei a ni. (Football Insider)

@ Borussia Dortmund chief Sebastian Kehl says chuan Norweigian striker Erling Braut Haaland, 21, lakluh chungchangah Manchester City nen inremna an la nei lo tih a sawi. (Mail)

@ Bayern Munich chief executive Olivier Kahn chuan Haaland lakluhna tur hi an club chuan sum an nei lo tih a sawi a, Polish forward Robert Lewandowski, 33, chu contract chungchangah an bia tih a sawi bawk. (Sport)

@ Tottenham chuan an player hlui, Brentford midfielder ni mek, Christian Eriksen, 30, chu a thlithlai mek a, Dane hian Spurs-a kir dan a zawng a ni. (Football Insider)

@ Arsenal chuan Lille winger Edon Zhegrova, 23, chu lakluh tumin rua-hmanna an siam mek. (Sky Sports)

@ Hetihlai hian Gunners hia RB Leipzig midfielder Christopher Nkunku chu an la thei lo mai thei a, Inter Milan chuan Frenchman kum 24 mi hi an chan hmel a ni. (Gazzetta dello Sport)

@ Arsenal chua kumin nipuiah player 12 vel chhuahtir an tum a, chung zingah chuan Bernd Leno, 30, Spain defender Hector Bellerin, 27, leh France forward Alexandre Lacazette, 30-te pawh an tel a ni. (Football London)

@ Real Madrid manager Carlo Ancelotti chuan Croatia midfielder Luka Mordic chuan club-ah a career a hmang zo dawn tih a sawi a, kum 36 mi hi Newcastle leh Manchester City-te nen sawi zawm an ni. (Sun)

Like this: Like Loading...