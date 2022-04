Mizoram mipui te min dawnsawn dan ah thinlung takin lawmthu kan sawi:Chin CM

Chin State Chief Minister Salai Lian Luai chuan, “Mizoram mipuiten kan harsatna hria a min lo dawnsawn dan ah thinlung takin lawm thu kan sawi a ni,” a ti.

Zo Reunification Organization (ZORO) chuan Inrinni khan YHAI, Luangmual ah Aizawl leh a chhehvel a awm Burma MP leh MLA te an ram buai avanga Mizoram a lo raltlan te thlahualna hun an hmang a. He huna thu sawitu Chin State Chief Minister Salai Lian Luai chuan, “ZORO in min ngaihsak a, min lo buaipui thin hi kan lawm hle a. Burma atanga lo kal MP leh MLA te hi Burma ram hmun hrang hrang a mite kan ni a. Christian vek kan nilo a, sakhaw hrang nei kan ni a mahse kan ram danah chuan Kawl leh Zofate hi unau ang mai in kan tangrual a ni,” a ti a. Burma ah mipui thlan sawrkar a din ngei theih nan hma an la mek tih sawiin, “Burma hi democracy a nih theih nan hma kan la mek a, federal union kan din dawn avangin hnam tenau zawkte intluk tlanna hi kan rilru ah a awm reng a, hei hi kan ngai pawimawh hle” a ti.

